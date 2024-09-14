Российские саперы разминируют освобожденные кварталы Часова Яра в ДНР

Бойцы инженерно-саперных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ разминируют освобожденные кварталы Часов Яра в ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«При обнаружении вражеских противотанковых и противопехотных мин, неразорвавшихся снарядов и вражеских FPV-дронов, сбитых с помощью систем РЭБ, а также растяжек, саперы их обезвреживают, вывозят в поле и уничтожают накладным зарядом», — уточнило оборонное ведомство.

Если нет возможности обезвредить на месте или вывезти обнаруженные мины или боеприпасы, то их уничтожают на месте.

Ивановские и костромские саперы-десантники под вражеским огнем продвигаются вдоль улиц, обследуют обочины и помещения в городской застройке, используя щупы и миноискатели. Они ежедневно уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы западного производства.

Ранее российские военные ударили фугасной авиабомбой по украинским боевиками и наемникам в Часовом Яре, «заживо похоронив» последних в укрепленном опорном пункте, который имел разветвленную систему сообщений и огневых точек.