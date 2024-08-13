Умер второй пассажир автобуса в Лисичанске после обстрела ВСУ

Минздрав ЛНР заявил о втором погибшем пассажире автобуса Лисичанска после атаки

Количество погибших при атаке украинских боевиков на пассажирский автобус в Лисичанске выросло до двух человек. Об этом заявила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.

Она уточнила, что от проникающего ранения сердца в больнице скончался мужчина.

«К сожалению, медики не смогли его спасти. Ранение было несовместимое с жизнью», — заявила Пащенко.

Она добавила, что на месте от полученных травм также скончалась женщина, находившаяся в автобусе. Общее число раненых составило 30 человек, из которых 18, включая ребенка, находятся в больницах города в тяжелом состоянии. У всех пострадавших врачи диагностировали минно-взрывные травмы.

Из Луганска в Лисичанск для оказания помощи самым тяжелым пациентам выехали медицинские и реанимационные бригады республиканской клинической больницы.

Взрыв прогремел в Лисичанске после детонации кассетных боеприпасов, упавших на городской остановке общественного транспорта, где находился автобус. Снаряды выпали из запущенной украинскими боевиками ракеты. На месте продолжили работать экстренные службы и саперы.