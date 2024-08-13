Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске выросло до 31

Минздрав ЛНР заявил о 31 пострадавшем при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске

Врачи Лисичанска забрали 30 раненых пассажиров автобуса после взрыва кассетных боеприпасов на остановке. От полученных травм скончалась одна женщина. Об этом заявила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко .

Она подчеркнула, что все пострадавшие получили минно-взрывные травмы.

«18 человек находятся в тяжелом и в крайне тяжелом состоянии, в том числе, один ребенок. Остальные получили ранения средней и легкой степени тяжести», — добавила Пащенко.

Министр подчеркнула, что на место прибыли около 10 бригад скорой помощи. В эвакуации пострадавших приняли участие медики из Северодонецка, Первомайска и других районов республики. Для оказания помощи и последующей эвакуации самых тяжелых пациентов в город отправились две бригады республиканской клинической больницы и реанимационная бригада.

В администрации Лисичанска заявили, что рядом со стоящим на остановке автобусом взорвались кассетные боеприпасы, выпущенные из запущенного украинскими боевиками снаряда. Самым юным пострадавшим стал 12-летний подросток. На место прибыли экстренные службы и саперы, которые занялись обезвреживанием оставшихся на месте снарядов.