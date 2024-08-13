Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске выросло до 31
Минздрав ЛНР заявил о 31 пострадавшем при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске
Врачи Лисичанска забрали 30 раненых пассажиров автобуса после взрыва кассетных боеприпасов на остановке. От полученных травм скончалась одна женщина. Об этом заявила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.
Она подчеркнула, что все пострадавшие получили минно-взрывные травмы.
«18 человек находятся в тяжелом и в крайне тяжелом состоянии, в том числе, один ребенок. Остальные получили ранения средней и легкой степени тяжести», — добавила Пащенко.
Министр подчеркнула, что на место прибыли около 10 бригад скорой помощи. В эвакуации пострадавших приняли участие медики из Северодонецка, Первомайска и других районов республики. Для оказания помощи и последующей эвакуации самых тяжелых пациентов в город отправились две бригады республиканской клинической больницы и реанимационная бригада.
В администрации Лисичанска заявили, что рядом со стоящим на остановке автобусом взорвались кассетные боеприпасы, выпущенные из запущенного украинскими боевиками снаряда. Самым юным пострадавшим стал 12-летний подросток. На место прибыли экстренные службы и саперы, которые занялись обезвреживанием оставшихся на месте снарядов.