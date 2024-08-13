ВСУ обстреляли автобус с пассажирами в Лисичанске

Пасечник: пассажир автобуса погиб и 28 пострадали в Лисичанске при атаке ВСУ

Запущенный украинскими боевиками снаряд кассетного типа попал в автобус с пассажирами в Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в Telegram-канале .

Он уточнил, что от полученных травм на месте погиб один пассажир. Ранения различной степени тяжести получили 28 человек, из которых шесть находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние 12 врачи оценили как тяжелое.

Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. На место выехали сотрудники экстренных служб.

В администрации Лисичанска уточнили, что кассетные снаряды упали рядом с автобусом, который находился на остановке. Среди пострадавших оказался 12-летний ребенок.

Место происшествия оцепили на время работы саперов и специальных служб, они занялись обезвреживанием боеприпасов.

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республике в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские боевики начали сбрасывать с дронов вокруг Лисичанска замаскированные под безопасные предметы самодельные бомбы. Он подчеркнул, что такие взрывные устройства местные жители нашли на дорогах, приусадебных участках и местах отдыха.