Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, получивший тяжелое ранение в Луганской Народной Республике при обстреле ВСУ, умер в больнице. Об этом сообщила газета «Красная звезда».

Журналист скончался рано утром 22 апреля. Врачи предприняли все усилия по спасению его жизни, но медицина оказалась бессильной.

Гольдин попал под обстрел Вооруженных сил Украины 24 марта, когда ехал в машине вместе с оператором Андреем Пановым, водителем Александром Сиркели и корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком. Они погибли на месте.

Украинские боевики нанесли прицельный удар по автомобилю с гражданскими лицами двумя ракетами HIMARS. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что убийство журналистов подтверждает суть киевского режима.