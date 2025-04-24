Украинские боевики нанесли прицельный удар по автомобилю с гражданскими лицами двумя ракетами HIMARS. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что убийство журналистов подтверждает суть киевского режима.
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