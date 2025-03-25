По погибшим в ЛНР журналистам вели прицельный огонь

Песков: по журналистам в ЛНР велся прицельный огонь, их специально хотели убить

Украинские боевики вели прицельный огонь по российским журналистам в Луганской Народной Республике, их специально хотели убить. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Огонь вели прицельный, их специально хотели убить», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что убийство журналистов подтверждает верность СВО и суть киевского режима.

«Киевский режим продолжает злодеяния. Причем в отношении журналистов — людей, у которых в руках нет оружия. Это суть киевского режима, подтверждает правоту специальной военной операции», — добавил он.

Днем ранее стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне СВО. Также погибли водитель съемочной группы Александр Сиркели и оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов. Кроме того, ранение получил корреспондент «Звезды» Никита Гольдин.