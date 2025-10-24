Умер мужчина, которому оторвало ногу при взрыве в Луганске

Скончался пожилой мужчина, пострадавший 23 октября при взрыве на Черноморской улице в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

«К сожалению, травмы оказались очень серьезными. Врачи сутки боролись за его жизнь, и сегодня в 11.20 он скончался, не приходя в сознание», — рассказала министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.

Супруга погибшего, также получившая травмы, остается в больнице в тяжелом состоянии. Ее прооперировали.

Ранее стало известно, что при взрыве мужчине оторвало ногу. По предварительной информации, заминированной оказалась расположенная на улице музыкальная колонка.