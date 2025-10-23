При взрыве в Луганске мужчине оторвало ногу

Два человека пострадали при взрыве в Луганске

Мощный взрыв прогремел на Черноморской улице в Луганске, пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР.

Министр здравоохранения республики Наталия Пащенко уточнила, что в клиническую больницу доставили мужчину с травматической ампутацией нижней конечности.

«Еще одна пострадавшая — женщина, ее состояние оценили как средней тяжести. Раненые уже в операционной», — заявила она.

По данным Telegram-канала «Mash на Донбассе», взорвалась заминированная музыкальная колонка. Прохожий пнул ее ногой, после чего прогремел сильный взрыв. Первую помощь пострадавшим успели оказать очевидцы.

РИА «Новости» со ссылкой на силовиков добавило, что на месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее два человека погибли при взрыве боеприпаса в волгоградском поселке, еще пострадали трое детей.