Ультиматумы от президента США Дональда Трампа в адрес Украины показывают, как последняя обращает в свою пользу любую жесткую риторику. Такое заявление сделал публицист Никита Подгорнов в Telegram-канале .

«Украинская сторона показательно пренебрегает любым давлением. Даже от Вашингтона, который больше двух месяцев выкручивал им руки», — написал он.

По его словам, кураторы умело создали нарратив жертвы и несколько лет его политически и медийно укрепляли.

«Киев — жертва агрессии. Киев — бедный и несчастный. У Киева кругом политические и культурные сторонники. Это все еще работает», — добавил Подгорнов.

Даже после небольшого давления возникает медийный шлейф о том, что Россия — «агрессор и не хочет мира», а Украина — «бедная и несчастная». Публицист назвал единственно эффективной и достойной тактику внешних компромиссов и терпения.

В Стамбуле ожидаются российско-украинские переговоры. Делегация России ждет украинцев с утра 15 мая, представители до сих пор не прибыли на встречу.