Ультиматумы от Трампа показали, как Украина обращает в свою пользу любую жесткую риторику
Публицист Подгорнов: Украина обращает в свою пользу любую жесткую риторику
Ультиматумы от президента США Дональда Трампа в адрес Украины показывают, как последняя обращает в свою пользу любую жесткую риторику. Такое заявление сделал публицист Никита Подгорнов в Telegram-канале.
«Украинская сторона показательно пренебрегает любым давлением. Даже от Вашингтона, который больше двух месяцев выкручивал им руки», — написал он.
По его словам, кураторы умело создали нарратив жертвы и несколько лет его политически и медийно укрепляли.
«Киев — жертва агрессии. Киев — бедный и несчастный. У Киева кругом политические и культурные сторонники. Это все еще работает», — добавил Подгорнов.
Даже после небольшого давления возникает медийный шлейф о том, что Россия — «агрессор и не хочет мира», а Украина — «бедная и несчастная». Публицист назвал единственно эффективной и достойной тактику внешних компромиссов и терпения.
В Стамбуле ожидаются российско-украинские переговоры. Делегация России ждет украинцев с утра 15 мая, представители до сих пор не прибыли на встречу.