ВСУ сбрасывают с беспилотников зажигательную смесь на дома в Курской области, после чего начинаются сильные пожары. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала жительница села Кульбаки.

«Я слышала, что улицами прямо выгорают дома. Прилеты там были уже давно, а дронами сейчас выжигают дома. <…> Ну, прилетает дрон, сбросы делает, там у них или зажигательная смесь, не знаю. <…> А нет уж ни пожарных в деревне, некому тушить дома», — заявила женщина.

При этом, по ее информации, ее собственный дом пока цел. Жительница не оставляет надежды вернуться в родное село.

Следственный комитет возбудил уголовные дела против украинских боевиков за похожие злодеяния в других селах региона.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, как ВСУ целенаправленно выжигают поля в Курской области, чтобы тем самым как можно больше навредить мирному населению.