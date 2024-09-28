Боевики ВСУ при помощи дронов сожгли дома в курском селе

Вторгшиеся в Курскую области боевики трех украинских бригад проявили особую жестокость и совершили преступления в отношении мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СК России.

В ведомстве заявили, что в августе в селе Черкасское Поречное Суджанского района украинские боевики обстреляли и подожгли три жилых дома, а после убили двух жителей.

В конце сентября эта же группа украинских военных прикрепила к беспилотникам взрывные устройства с емкостями с зажигательной смесью и запустила их в сторону села Волоконск Большесолдатского района.

Повреждения получили не менее восьми жилых домов, из которых два полностью разрушены. Запуская дроны, боевики знали, что внутри находятся мирные жители.

Военные следователи завели два уголовных дела о теракте и по статье «Убийство и покушение на убийство двух или более лиц группой лиц общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти». Сотрудники ведомства пообещали установить всех участников совершенных преступлений и привлечь их к ответственности.

Развозивший по селам продукты житель Курской области погиб за рулем автомобиля в результате атаки украинского беспилотника. Как сообщили соседи мужчины, он прикрыл собой жену, чтобы сохранить ей жизнь. Пострадавшую женщины отправили на лечение в Москву. Ее супруга похоронили.