Украину заставят забыть о потерянных территориях

Украину могут заставить отказаться от идеи вернуть силой освобожденные Россией территории во время спецоперации. Об этом в комментарии «Страна.ua» заявил бывший спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

«Мы наверняка будем видеть обязательства или понимание того, что Украине это не будет возвращено военным путем», — сказал он.

По мнению Волкера, Запад не признает освобожденные территории российскими, однако «фактически они будут находиться под контролем России».

Советник президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что в офисе Владимира Зеленского категорически отвергают возможность мирного диалога с Россией в ближайшее время. Украинские власти намерены получить гарантии безопасности.

По данным Минобороны РФ, за 2024 год ВС России освободили в зоне проведения СВО и в Курской области 214 населенных пунктов. Самыми значимыми успехами назвали взятие городов Авдеевки, Угледара и Селидова.