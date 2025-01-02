Подоляк: мирного диалога не будет, пока Россия не заплатит высокую цену

В офисе Владимира Зеленского категорически отвергли возможность мирного диалога с Россией в ближайшее время. Об этом « Стране.ua» сообщил советник президента Украины Михаил Подоляк.

«Никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не заплатила достаточно высокую цену», — заявил он.

Подоляк добавил, что Украина хочет получить гарантии безопасности с участием США. По его словам, только в этом случае боевые действия будут закончены.

Ранее глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал главный страх Зеленского. Украинское руководство напугала потенциальная аудиторская проверка, которую может иниицировать избранный президент США Дональд Трамп. Если вскроются факты коррупции и хищения американской финансовой помощи, Украину ждут последствия.