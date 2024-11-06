Украину уличили в сокрытии реальных потерь после удара по «Мотор Сич»
Рогов: Украина скрывает реальные потери после удара ВС РФ по заводу «Мотор Сич»
Власти Украины скрывают реальные потери после удара российских войск по одному из цехов завода «Мотор Сич». Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.
«После прилета по заводу „Мотор Сич“ на место прибыло более 50 скорых, хотя, по официальной версии, там только шесть погибших и 22 раненых», — рассказал Рогов.
Он отметил, что пострадавшие на заводе занимались производством комплектующих и авиадвигателей для военных беспилотников. Украинские власти контролируют, чтобы фотографии или видео из цеха не попали в общий доступ, пояснил Рогов.
Российские военные для удара по заводу применили авиабомбу с универсальным модулем планирования и коррекции. На территории предприятия прогремели два взрыва. В цеху производили около 250 моделей военных дронов. Взрывы прогремели с длительной детонацией, предположительно, один из прилетов был в склад готовой продукции.