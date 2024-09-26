Удар ВС РФ по «Мотор сич» ликвидировал цех по производству БПЛА для ВСУ
Российские войска уничтожили дронные цеха «Мотор сич» в Запорожье
Успешный удар уничтожил цех, производящий беспилотные летательные аппараты для Вооруженных сил Украины на территории завода «Мотор сич» в Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Российские военные применили авиабомбу с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК-500). Им удалось лишить противника до 250 различных моделей беспилотников.
В настоящее время предприятие находится под контролем киевского режима.
В Донецкой Народной Республике ВС России освободили населенный пункт Украинск. Российская армия нанесла удары по живой силе и технике нескольких бригад украинских военных и территориальной обороны в ряде районов, включая Леонидовку, Красноармейск, Щербиновку, Доброполье, Николаевку, Горняк и Тарасовку.