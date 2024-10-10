Украину уличили в попытках втянуть Белоруссию в конфликт

Своими провокациями Украина пытается втянуть в конфликт Белоруссию. Такое мнение выразил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в интервью телеканалу «Беларусь-1» .

По его словам, если между двумя республиками начнется война, туда автоматически подключится весь блок НАТО. Россия будет вынуждена идти против Североатлантического альянса.

«Украина пытается втянуть еще и Беларусь, для того чтобы закричать на весь мир: „Смотрите, нас бьют все, вот вдвоем они на нас напали, бьют лежачего!“» — высказался Алаудинов.

Командир «Ахмата» добавил, что со стороны Украины идет большая работа, чтобы «сыграть на публику».

Недавно президент Украины Владимир Зеленский все же раскрыл первый пункт своего «плана победы». По его мнению, приглашение республики в НАТО и будущее ее членство в блоке могут стать реальным шагом к миру.