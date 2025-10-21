Глава СВР предупредил о подготовке морских диверсий британской разведкой

После подрыва «Северных потоков» Великобритания готовит новые диверсии в Черном и Балтийском морях. Об этом на заседании Служб безопасности стран СНГ в Самарканде заявил директор СВР Сергей Нарышкин, его слова привело РИА «Новости» .

«Британские разведорганы после подрыва газопроводов „Северный поток“ продолжают тестировать границы дозволенного в отношении партнеров в ЕС. Путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях», — сказал Нарышкин.

Глава СВР добавил, что ведущие европейские страны задействуют против России все доступные рычаги — от санкционных ограничений до военных ударов и организации терактов силами Украины.

Ранее Нарышкин рассказал об ускоренной подготовке «мерцев» и «макронов» к войне с Россией. По его словам, Европа не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям после Второй мировой.