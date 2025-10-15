В Донецке женщину задержали за передачу СБУ данных о машинах чиновников

Жительницу Донецка задержали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ России.

«Злоумышленница посредством мессенджера Telegram была завербована представителем Службы безопасности Украины и передавала ему сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий Донецка», — отметили в ведомстве.

По заданию украинских кураторов она забрала контейнер с компонентами взрывного устройства из тайника, который был оборудован ранее. Затем злоумышленница переложила его в другой тайник, используемый для диверсий и террористических актов. После этого ее задержали сотрудники ФСБ России.

Возбуждены уголовные дела по статьям «государственная измена» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Ранее на жителя Донецка завели дело за призывы к терроризму. Он публиковал в интернете материалы, направленные против России, и призывал к насилию в отношении россиян, а также к уничтожению административных зданий государственных органов. Подозреваемого задержали.