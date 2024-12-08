Конфликт на Украине следует завершить на условиях России, чтобы избежать коллапса из-за продолжения боевых действий. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в своем блоге на Substack .

По его словам, сторонам необходимо начать мирные переговоры как можно быстрее. Профессор объяснил, что продолжение конфликта обернется полным коллапсом Украины, что станет риском и для Европы. После развала страны на Западе возникнет угроза распространения терроризма и бандитизма с применением бывшего вооружения украинских военных, отметил Малинен.

«Поскольку Россия главенствует на поле боя, мир должен быть достигнут на условиях Кремля», — подчеркнул он.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что украинские власти выразили готовность пойти с Россией на сделку, чтобы остановить конфликт. Он призвал срочно прекратить огонь и начать переговоры.