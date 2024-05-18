Спецоперация 18 мая 2024, 18:43 Украину призвали принять нейтралитет перед переговорами с Россией TAC: нейтралитет Украины станет сигналом Запада о мире с Россией Freepik

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В Соединенных Штатах предложили Украине принять нейтралитет перед переговорами с Россией. Это покажет, что Запад готов к миру с РФ, сообщило издание The American Conservative.

«Принятие Украиной нейтралитета будет иметь решающее значение для любого будущего мирного соглашения», — написали авторы статьи.

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Журналисты подчеркнули, что это будет сигнал для России о серьезных намерениях со стороны Вашингтона и Киева сохранить мир на долгосрочной перспективе.

По данным издания, учитывая сегодняшнюю обстановку, Украина при поддержке Белого дома должна применить любые дипломатические инструменты, пока ситуация не усугубилась еще сильнее.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признался, что укрепление отношений между Россией и Китаем обеспокоило власти США. Он отметил, что американские политики будут пристально наблюдать за их развитием.