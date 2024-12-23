Украинской армии следует капитулировать, чтобы достичь мира. Об этом в социальной сети X заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

«На Украине не будет мира, пока ее вооруженные силы не сдадутся», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, оптимальным вариантом для украинского руководства является возможность стать нейтральным государством. Для этого необходимо признать потерю территорий, сократить армию и выслать из страны западных военных, добавил профессор.

Ранее немецкий политолог Кристоф Херстель предположил, что из-за ужесточения мобилизации и коррупции Украину ждет распад.

Он прокомментировал убийство мужчины, который хотел отбить у одесского ТЦК своего сына. Эксперт объяснил, что богатые украинцы наживаются на народе — крадут деньги и оружие, а затем продают их на черном рынке. По его словам, на Украине уже наступил коррупционный коллапс.