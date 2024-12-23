На Украине наступил коллапс из-за ужесточения мобилизации на фоне растущей коррупции. Об этом «Известиям» заявил немецкий политолог Кристоф Херстель.

Так политолог прокомментировал убийство сотрудником одесского ТЦК мужчины, пытающегося отбить своего сына у военкомов.

«Бедные люди платят своими жизнями, а богатые люди крадут деньги и оружие и продают их на черном рынке», — заявил он.

Херстель объяснил, что это значит. Бедняки умирают за то, чтобы богатые украинцы получали еще больше денег. При этом на Украине масштаб коррупции настолько высок, что против нее невозможно бороться.

Политолог считает, что на Украине уже наступил коллапс, который приближался несколько месяцев. Его удивил тот факт, что страна до сих пор еще не распалась.

Ранее украинская журналиста Диана Панченко сообщила, что президент Владимир Зеленский начал вывозить коррупционные деньги контейнерами из одесского порта. Каждый из них вмещал до 2,5 миллиарда долларов (более 255 миллиардов рублей).