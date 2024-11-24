Украину предупредили о росте потерь за расширение ударов по России

Украинские войска понесут еще большие потери в случае новых атак регионов России западным дальнобойным оружием. Об этом в комментарии Lenta.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так он оценил материал газеты The Wall Street Journal о планах ВСУ атаковать Ростовскую область и другие регионы ракетами ATACMS и Storm Shadow.

«Чтобы придать больший эффект, они могут наносить удары по таким ощутимым регионам. Мы к этому, естественно, готовы и предупреждаем, что ответы будут самые жесткие», — заявил Чепа.

Депутат пояснил, что Ростовская область — важный регион для перевозки гуманитарной помощи жителям, которые оказались в зоне боевых действий. Поэтому сдерживаться для ответа Россия не станет.

Чепа напомнил слова президента Владимира Путина, который в ответ на новый виток эскалации со стороны Запада предупредил об изменении ядерной доктрины и новых видах вооружений.

Журналисты газеты The Wall Street Journal уточнили, что американские военные передали Украине карту с 200 целями, которые находятся в зоне подлета дальнобойных ракет. Источники журналистов добавили, что в ходе удара по Ростовской области украинские боевики намерены поразить четыре военных аэродрома.