Возложили цветы и передвигаются на «Аурусе». Путин и Лукашенко встретились в Волгограде

Путин и Лукашенко встретились в Волгограде

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Руководители двух государств возложили венки к Вечному огню в зале Воинской Славы и цветы к могиле Героя Советского Союза Василия Чуйкова.

Источник РИА «Новости» сообщил, что по Волгограду Путин и Лукашенко передвигаются в лимузине Aurus.

В планах лидеров — участие в заседании форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», которое посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие инициировало Парламентское собрание Союза Белоруссии и России.

Ранее также сообщалось, что президент России также планирует провести рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.