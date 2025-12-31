Орбан: Россия и США в 2026 году могут подписать соглашение по Украине

Отношения между США и Евросоюзом испортились настолько, что Штаты в 2026 году могут подписать мирное соглашение по Украине только с Россией, без участия бывших союзников. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об этом в интервью телеканалу M1, отрывок которого опубликовал представитель кабмина Золтан Ковач в соцсети X .

«В 2026 году большой вопрос будет заключаться в том, дойдет ли конфронтация между США и Европой до того, что американцы заключат мир с русскими без участия европейцев», — сказал Орбан.

Подводя итоги, премьер назвал 2025 год переломным для геополитики. США и Евросоюз впервые за долгое время заняли противоположные позиции по стратегическим вопросам. Если американцы выступили за прекращение конфликта на Украине, то европейцы — за продолжение. По мнению Орбана, в этой ситуации Венгрии предстоит решить, чью сторону выбрать.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что дипломатическое урегулирование конфликта между Украиной и Россией может произойти в ближайшее время. Он призвал киевский режим к компромиссу.