Заявления украинской стороны о том, что идентификация тел погибших военнослужащих ВСУ займет 13-14 месяцев, свидетельствуют о цели опорочить колоссальную работу России. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Это констатация и саморазоблачение, которое лишь подчеркивает, что Клименко делает исключительно голословные заявления, не имеющие под собой никаких оснований, пытаясь опорочить в высшей степени гуманные действия России», — сказал он.

Кроме того, Мирошник подчеркнул, что затягивание процесса опознания тел может быть связано с нежеланием киевских властей выплачивать компенсации, положенные членам семей погибших.

Несколько дней назад Россия выполнила достигнутые в Стамбуле договоренности и реализовала гуманитарную акцию по отправке украинской стороне 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ. Взамен Украина передала 78 погибших российских военнослужащих.