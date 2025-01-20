Ракетными ударами ATACMS по России Украина хочет склонить вступающего в должность президента США Дональда Трампа к военной позиции. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале .

По его словам, путем усиления атак украинское руководство пытается убедить Трампа и его команду, что это единственный приемлемый для европейцев и американцев способ достижения мира.

На прошлой неделе Минобороны России сообщило о попытке ВСУ ударить по Белгородской области шестью ракетами ATACMS. Средства противовоздушной обороны сбили снаряды, в результате никто не пострадал.

ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам украинского ВПК в ответ на ракетные атаки. Российские бойцы ударили по конструкторскому бюро «Луч», которое занимается производством реактивных снарядов для РСЗО «Ольха» и управляемых ракет большой дальности «Нептун».