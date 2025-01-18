ВС России нанесли удар по ВПК Украины в ответ на обстрелы ATACMS

ВС РФ нанесли удар по бюро «Луч», где производили ракеты «Нептун»

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что удар пришелся по конструкторскому бюро «Луч», которое производит реактивные снаряды к системе залпового огня «Ольха» и управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

«В ответ на обстрелы оперативно-тактическими ракетами ATACMS Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса. Все объекты поражены, цели удара достигнуты», — заявили в пресс-службе.

Днем ранее Минобороны заявило, что ВСУ 16 января попытались нанести удар шестью ракетами ATACMS по Белгородской области. Средства ПВО сбили все воздушные цели, пострадавших и разрушений не было.