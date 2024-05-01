Украинцы запаниковали после прорыва российских войск у Очеретина | 360°

Спецоперация 01 мая 2024, 02:30 Украинцы запаниковали после прорыва российских войск у Очеретина «Страна.ua»: прорыв ВС России у Очеретина может привести к окружению ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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После взятия села Очеретино российская армия может взять в окружение украинские войска в Донецкой Народной республике. Об угрозе со стороны ВС РФ написало украинское издание «Страна.ua».

«Главная проблема для ВСУ с этим прорывом заключается в том, что он заводит российские войска в тыл за линии укреплений. <…> Там россияне <…> могут продвигаться быстро, <…> создавая угрозу окружения украинским подразделениям на огромном участке фронта», — написало издание.

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ВСУ придется искать резервы для сдерживания российской армии, за селом у украинских боевиков нет ни окопов, ни минных полей. С учетом дефицита живой силы войскам Вооруженных сил Украины придется организовывать масштабное отступление, чтобы избежать окружения, отметили авторы статьи.

На Украине бурно отреагировали на отступление ВСУ из Очеретина. Российские войска взяли село, практически не встретив сопротивления.