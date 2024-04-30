Отступление ВСУ из Очеретина вызвало бурные дискуссии на Украине | 360°

30 апреля 2024, 15:32
Отступление ВСУ из Очеретина вызвало бурные дискуссии на Украине
BZ: украинцы бурно отреагировали на отступление ВСУ из Очеретина
На Украине бурно обсуждают отступление бойцов из села Очеретино в ДНР. Некоторые считают, что отвечавшие за оборону солдаты ВСУ слишком рано покинули посты, сообщило издание Berliner Zeitung.
Журналисты напомнили, что российская армия заняла населенный пункт, практически не встретив сопротивления.
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«Украинские солдаты 115-й механизированной бригады отступили <…>, этот инцидент вызывает бурные обсуждения внутри Украины», — отмечается в материале.
По данным СМИ, украинское военное руководство не комментирует случившееся, но стремится найти виновных.
Ранее аналитик Forbes Дэвид Экс предрек украинским войскам скорую потерю позиций в населенных пунктах у Очеретина.
ВСУ
Украина
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