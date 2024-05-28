LAT: украинцы не хотят быть «щитом» для Европы и не хотят умирать на передовой

Украинцы не хотят быть «мясным щитом» для Европы. Об этом сообщила газета Los Angeles Times .

Журналисты отметили, что украинским войскам не хватает новобранцев. Военные и гражданские в стране считают, что если бы конфликт складывался более благоприятно для Украины, то в армию бы вступило больше желающих.

«Если бы у нас было достаточно боеприпасов, если бы мы ощущали, что Запад нас поддерживает, ситуация была бы другой. Никто не хочет быть мясным щитом для Европы», — привели в материале слова украинца.

Он добавил, что Украина не может победить, поэтому никто не хочет отправляться на передовую и умирать.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что новый закон о расширении полномочий Национальной гвардии Украины превратит государство в концлагерь для своего же народа. По его словам, правительство совершило мятеж против граждан.