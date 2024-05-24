Украине предрекли превращение в концлагерь

Законопроект о расширении полномочий Национальной гвардии Украины превратит страну в концлагерь для своих же граждан. На это в эфире своего YouТube-канала указал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Это государство уже становится фашистским, проблема в этом. Власть совершила мятеж против народа, сформировала клику и намерена превратить страну в тюрьму и концлагерь с помощью полицейских законов», — сказал он.

Соскин выразил мнение, что подписанные президентом Владимиром Зеленским полицейские законы приближают неминуемый социальный взрыв, связанный с развалом экономики и мобилизацией.

«Начнется раскол. Появятся территории и скажут: мы выполнять это не будем. Де—факто такие процессы уже пошли и Зеленский их остановить не сможет», — добавил бывший советник Кучмы.

В среду Верховная рада разрешила нацгвардейцам использовать спецсредства для принудительной остановки автомобилей, а для разгона митингов и задержаний им разрешили использовать собак. Также ранее на Украине одобрили закон о расширении привлечения осужденных к работам.