Новый скандал на Украине вызывали снимки военных из 47-й бригады ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских структурах.

Речь идет о серии фотографий нескольких «опорников» — локальных укрепленных пунктов. Командование бригады планировало показать, что фортификации надежно защищают военных.

Результат оказался прямо противоположным. Гражданское население Украины резко раскритиковало постройки. Затем к обсуждению подключились военные из других частей ВСУ и популярные блогеры.

Они обратили внимание на неудачное расположение фортификаций. Окопы бойцы 47-й бригады ВСУ отрыли посреди открытой местности. Расположенные таким образом опорные пункты невозможно оборонять.

Собеседник российского агентства предположил, что выделенные на строительство укреплений деньги разворовали местные чиновники. Командование бригады могло выложить снимки в сеть только для того, чтобы прикрыть их преступные действия.

Представитель силовых структур подчеркнул, что действия командования выглядят нелогичными и лишь усилили подозрения в хищении средств.

Ранее в Верховной раде забили тревогу из-за ситуации в Купянске.