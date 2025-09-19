Назревает катастрофа. В Верховной раде забили тревогу из-за положения ВСУ в Купянске
Депутат Рады Безуглая: для ВСУ в Купянске назревает катастрофа
Для Вооруженных сил Украины в городе Купянске Харьковской области назревает катастрофа. Об этом в Telegram-канале заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Катастрофа назревает в Купянске. В течение года ее отстроили, что сейчас на уровнях принятия решений умалчивают», — написала она.
По словам Безугловой, для ВС России после Купянска открывается путь для дальнейшего продвижения в области.
Глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов отмечал, что группировка «Запад» развивает наступление в Купянске и улучшает тактические позиции.
Ранее стало известно, что ВСУ перебросили на окраину Купянска тяжелую артиллерию, стремясь улучшить свои позиции. Однако ВС России заметили маневр и уничтожили две самоходных артиллерийских установки AS-90, 2С1 и Krab ударами беспилотников. За прошлые две недели противник лишился в регионе до двух тысяч человек.