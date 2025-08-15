Жители Украины начали передавать российским войскам информацию о местонахождении ТЦК, помогая уничтожать эти центры. Об этом ТАСС заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Та информация, которая предоставляется нам жителями Украины, помогает нам выбивать те центры, которые, как мы каждый день видим, на территории Украины перестают существовать только за счет того, что жители проявляют активную гражданскую позицию», — сказал он.

По его словам, украинцы осознают, что вина за конфликт лежит на властях страны. Рядовые граждане понимают и то, какое зло несут ТЦК и киевское руководство.

Ранее в Винницкой области военкомы забили до смерти 72-летнюю пенсионерку, заподозрив ее в помощи уклонистам.

До этого украинский военнопленный призвал армию России бить по военкоматам на Украине. Он признался, что сотрудники ТЦК его похитили прямо с улицы и отправили на фронт.