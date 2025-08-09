Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Виктор Кушнир поддержал атаки российской армии по украинским ТЦК. Об этом сообщил ТАСС .

Кушнира взяли в плен в Сумской области. Он признался, что на Украине его похитили прямо с улицы и отправили на передовую.

«Я полностью поддерживаю, чтобы российские войска разбили ТЦК украинские. Они продадут мать за то, чтобы себе больше денег взять», — рассказал пленный.

По его словам, сотрудники украинских военкоматов получают по восемь тысяч гривен (15,3 тысячи рублей) с человека, и за день они могут рекрутировать 15-20 мужчин и женщин.

Кушнир отметил, что видел, как сотрудники ТЦК схватили на улице медсестру, которая везла ребенка в коляске.

«Ее в машину, а ребенка оставили», — подчеркнул пленный.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль анонсировал новые меры для повышения прозрачности работы украинских военкоматов. С 1 сентября сотрудники ТЦК начнут носить нагрудные видеокамеры и записывать процесс проверки документов.