Российские войска пошли в наступление на Курском направлении. Пехота высадилась около четырех населенных пунктов, сообщил украинский Telegram-канал DeepState.

Для Вооруженных сил Украины, по информации канала, 7 ноября выдался трудный день. Российская пехота на бронетехнике возобновила наступательные действия в Суджанском районе. Военные двинулись в направлении населенных пунктов Погребки, Зеленый Путь, Дарьино и Суджа.

По утверждению автора канала, украинские военные дали отпор. Однако вновь прибывшие подразделения продолжат массированные штурмы для освобождения региона.

ВСУ за три месяца операции в Курской области потеряли больше военнослужащих, чем за весь прошлый год. Президент России Владимир Путин сообщил, что они лишились 30 тысяч бойцов и 200 танков. Он сказал, что боевики устроили вторжение по политическим соображениям.