Решение украинских властей о вторжении в Курскую область было продиктовано не военными, а политическими соображениями. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Решение [вторгнуться в Курскую область] продиктовано не военными соображениями, если по-честному сказать, а соображениями политического характера», — заявил глава государства.

До этого президент заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских соглашений. Путин подчеркнул, что продолжение конфликта не в интересах Киева и украинского народа.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия настроена на создание условий для долгосрочного урегулирования конфликта и желает, чтобы Украина вернула себе независимость и перестала быть инструментом в руках третьих стран.