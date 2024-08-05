Украинцы начали вывозить детей за границу из-за страха мобилизации

Подпольщик Лебедев: украинцы начали вывозить детей за границу из-за мобилизации

Фото: pxhere.com

Граждане Украины, опасаясь ужесточения закона о мобилизации, стараются отправить своих детей за границу. Об этом сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев в интервью ТАСС.

«Люди пытаются вывезти своих детей. Одно дело рассказывать сказки в интернете, и совсем другое — провожать своего ребенка в окоп», — отметил Лебедев.

Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в интервью газете Financial Times сообщил, что на Украине около 800 тысяч мужчин призывного возраста пытаются скрыться от мобилизации.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой добавил: около 200 тысяч мужчин подали документы на обучение в вузы этим летом, чтобы получить отсрочку от призыва.

Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова сообщала, что не менее 37 украинцев утонули в реке Тиса на границе с Румынией, пытаясь сбежать от мобилизации в стране.

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