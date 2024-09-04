«Украинцы будут это делать». Песков — об ударах ВСУ по России американским оружием

Песков: РФ учитывает удары по своей территории дальнобойным оружием США

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Россия учитывает атаки по своей территории со стороны ВСУ дальнобойным оружием производства Соединенных Штатов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«И сейчас по территории России наносятся удары постоянно вооружениями американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

В ближайшее время США собираются объявить о новом пакете военной помощи Украине, рассказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он напомнил, что об очередном транше американцы сообщили чуть больше недели назад.

Украинские власти передали Соединенным Штатам список техники, необходимой для восстановления энергетической системы, заявила министр экономики страны Юлия Свириденко. По ее словам, эта тема стала ключевой во время поездки представителей Украины в США.

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