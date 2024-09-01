Украина попросила у США финансовую помощь на ремонт энергосистемы

Свириденко: Украина запросила у властей США $800 млн помощи на энергетику

Фото: РИА «Новости»

Украина передала США список необходимой для восстановления энергетической инфраструктуры техники. Рассчитываем получить помощь в размере 800 миллионов долларов, сообщила в соцсети Х министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Энергетика была одной из ключевых тем во время нашей поездки в Соединенные Штаты», — написала она.

По словам Свириденко, украинские представители передали американским властям список «критически важного оборудования, необходимого для ремонта энергетической системы».

Министр отметила, что от обстрелов на Украине повреждения получили более половины энергообъектов страны.

Также она поблагодарила администрацию США за поддержку в строительстве систем пассивной защиты.

Ранее министр энергетики республики Герман Галущенко заявил, что ближайшая зима может стать для украинцев самой тяжелой в истории страны.

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Belkin Alexey/news.ru

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