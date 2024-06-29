Украинцев предупредили о длительных отключениях света зимой

Директор Yasno Коваленко: зимой на Украине может не быть света по 12 часов

Зимой украинцы могут оставаться без света по 12 часов, заявил гендиректор местной энергокомпании Yasno Сергей Коваленко. Его слова привело украинское издание «Страна.ua».

По словам Коваленко, окончательный прогноз можно будет сделать в августе, когда станет понятно, сколько электростанций получится восстановить до холодов. Согласно «базовому прогнозу» директора компании, в украинской энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%.

«Если заживят критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз — 12 часов без света», — подытожил он.

Ранее стало известно, что Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области не подлежит восстановлению.

Из-за сильно поврежденной энергетической инфраструктуры в стране рассматривают возможность использования альтернативных источников энергии, в том числе солнечного. По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство создаст программу для стимулирования установки солнечной генерации.