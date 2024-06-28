Бурштынскую ТЭС на Украине признали не подлежащей восстановлению
Глава Ивано-Франковской области Онищук: Бурштынскую ТЭС нельзя восстановить
Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области Украины сильно разрушена и не подлежит восстановлению. Об этом заявила глава администрации региона Светлана Онищук в эфире украинского радио «Западный полюс».
По ее словам, энергетический объект атаковали минимум 12 раз.
«Мы понимаем, что восстановлению не подлежит Бурштынская ТЭС, она чрезвычайно сильно разрушена», — констатировала Онищук.
Из-за повреждений энергетических объектов Украина потеряла девять гигаватт генерации энергии. По словам президента страны Владимира Зеленского, рассматривается использование альтернатив, в том числе солнечного источника энергии. Правительство подготовит программу для стимулирования установки солнечной генерации на Украине.