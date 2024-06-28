Бурштынскую ТЭС на Украине признали не подлежащей восстановлению

Глава Ивано-Франковской области Онищук: Бурштынскую ТЭС нельзя восстановить

Фото: РИА «Новости»

Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области Украины сильно разрушена и не подлежит восстановлению. Об этом заявила глава администрации региона Светлана Онищук в эфире украинского радио «Западный полюс».

По ее словам, энергетический объект атаковали минимум 12 раз.

«Мы понимаем, что восстановлению не подлежит Бурштынская ТЭС, она чрезвычайно сильно разрушена», — констатировала Онищук.

Из-за повреждений энергетических объектов Украина потеряла девять гигаватт генерации энергии. По словам президента страны Владимира Зеленского, рассматривается использование альтернатив, в том числе солнечного источника энергии. Правительство подготовит программу для стимулирования установки солнечной генерации на Украине.

Пенсия на горизонте. Дебаты с Трампом обрушили рейтинг Байдена

«Это неправильно». Заслуженный учитель РФ назвал абсурдом услугу «пара на выпускной»

Кому, где и на сколько увеличат зарплаты с 1 июля 2024 года

Куклы, кровь и птичьи головы. Мошенники разорили пенсионерку в Подмосковье, «снимая порчу»

«Такой ажиотаж поднялся». Москвичка рассказала, как стала «девушкой на выпускной»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте