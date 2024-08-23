Украинцев не на шутку испугали последствия нападения на Курскую область

WP: украинцев взволновали последствия нападения ВСУ на Курскую область

Фото: РИА «Новости»

Украинцев пугает неясность целей ВСУ в Курской области. Как сообщила газета Washington Post, жителей также волнуют последствия атаки российской территории.

«Некоторые задаются вопросом, почему Киев тратит так много ресурсов на захват российских земель, а не на защиту своих», — написали авторы материала.

Простые украинцы начинают сомневаться в том, стоило ли вообще начинать такое наступление, и какую цену теперь придется заплатить.

Как отметили западные репортеры, президент Украины Владимир Зеленский оказался в непростом положении, ведь он направил в курское приграничье ценный личный состав и вооружение.

«Включая некоторые из отборных украинских штурмовых бригад и поставленные Западом боевые машины, для проведения Курской операции», — уточнили авторы материала.

Ранее Украину предупредили о скором поражении из-за атаки на Курскую область. Американский политолог Джон Миршаймер назвал атаку на российский регион огромной ошибкой, а также безумным и глупым шагом.

Российские военные не позволяют украинским подразделениям стянуть свежие силы в Курскую область.

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