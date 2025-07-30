Украинцам, приехавшим в США, разрешат остаться там до конца конфликта

США разрешат украинцам, приехавшим в страну начиная с 2022 года, остаться до конца конфликта. Об этом заявил президент Дональд Трамп, его слова привел журналист Михаил Комадовский в соцсети X.

«У нас много людей, приехавших с Украины. Мы с ними работаем», — добавил американский лидер.

При этом ранее французская газета Le Monde писала, что украинские беженцы уезжают из США в Европу, опасаясь депортации из-за новой миграционной политики, которая началась при Трампе. Авторы статьи подчеркнули, что у этих людей больше нет уверенности в своем будущем.

А в мае газета The Washington Post сообщала, что более 200 тысяч украинцев в США потеряют статус беженцев.