Сотни тысяч украинцев решили лишить статуса беженцев в США

WP: в США намерены лишить статуса беженца 200 тысяч украинцев

Администрация президента США Дональда Трампа запланировала лишить более 200 тысяч прибывших в страну после 2022 года украинцев временного правового статуса беженцев. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Белый дом рассчитывает потратить на высылку прибывших из зон активных боевых действий беженцев до 250 миллионов долларов, освободившихся за счет сокращения фондов иностранной помощи.

Кроме украинцев, решение администрации Трампа может коснуться до 500 тысяч выходцев с Гаити.

«Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности совместно работают над реализацией планов президента для содействия в добровольной депортации тем, кто находится в нашей стране незаконно», — подтвердила информацию представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин.

Ранее команда Трампа предложила Украине приютить у себя выдворенных из США нелегалов.