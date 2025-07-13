Трампа обвинили в бегстве украинцев из США в Европу

Некоторые поселившиеся в США украинцы уезжают в Европу, чтобы избежать депортации из-за миграционной политики американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила французская газета Le Monde .

Она подчеркнула, что в США у украинских беженцев больше нет уверенности в своем будущем, так как Белый дом создал в стране условия неопределенности для иностранцев. Издание отметило, что политика Трампа многих разочаровала из-за непостоянства в поддержке Украины и суровых мер против приезжих.

«Американская мечта дается этим семьям с трудом», — добавило издание.

Ранее глава нидерландского министерства по делам беженцев Мона Кейзер обратила внимание на рост цен за жилье для украинских беженцев. По ее словам, стоимость проживания для иностранцев увеличится осенью в два раза.

Кейзер объяснила, что сейчас за муниципальное жилье приезжие платят 105 евро в месяц, а с октября плата составит уже 244,22 евро.