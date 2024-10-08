Отказавшиеся от появившегося в 2022 году шанса урегулировать конфликт дипломатическим путем власти Украины поверили обещаниям Запада, среди которых были гарантии предоставления оружия для «смертельного удара» по России. Но после продолжающихся беспрерывных боев страна продолжила терять свои территории, в ее вооруженные силы переживают невиданный кризис на фронте. Об этом в своей колонке для польского сайта Do Rzeczy (DR) написал журналист Павел Лисицкий.

Он напомнил, что октябрь для ВСУ начался с потери Угледара, который командование украинских войск считало неприступной крепостью. Поступающие данные из других районов фронта свидетельствуют о том, что ситуация становится только хуже.

Не лучше обстоят дела и у политической верхушки Украины. Страна потеряла свои прежние позиции в переговорах с Западом, но президент Владимир Зеленский продолжает верить политикам союзных стран и, передавая их ложные нарративы, дарит населению несбыточные надежды.

«Они продавали иллюзии и давали обещания, которые не могли выполнить. Они говорили о чудо-оружии, которое нанесет смертельный удар по Москве, и морочили украинцам голову сказками о военной помощи, которая вот-вот придет», — напомнил Лисицкий.

Журналист отметил, что при этом западные страны продолжили свои заявления, что делают все, чтобы «обескровить» Россию, но на деле они оказались от достижения этой цели еще дальше, чем были в начале боевых действий на Украине.

Советница главы офиса украинского лидера Дария Заровная объявила, что второй «саммит мира» по Украине переносится на неопределенный срок. Она пояснила, что изначально мероприятие планировали провести в ноябре, но теперь это решение отменили.