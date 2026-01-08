Жителя Украины призвали на военную службу, несмотря на отсутствие большого пальца на руке. Об этом Минобороны рассказал пленный боец 30-й механизированной бригады ВСУ Петр Мельниченко.

«Меня призвали в армию без большого пальца. При этом я не проходил медицинского освидетельствования нигде. Завели на позицию и сказали, чтобы мы там находились», — привел слова военного ТАСС.

По словам мужчины, изначально командование обещало, что бригада заходит на две-три недели для ремонта и восстановления. Пленный выжил только благодаря грамотным действиям ВС России.

Ранее стало известно, что ВСУ стали выводить спецподразделение ГУР «Центр Тимура» с Волчанского направления.