Украинскую шпионку будут судить в Херсонской области

В Херсонской области передали в суд дело против 53-летней украинки, которую обвиняют в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным следствия, с июня 2023-го по апрель 2024 года женщина передавала украинским спецслужбам информацию о российских подразделениях в регионе. Кроме того, она получала от кураторов взрывчатку и хранила ее в тайниках.

Против задержанной возбудили уголовное дело о шпионаже и незаконном хранении взрывчатых веществ. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил украинца Владислава Сугакова к 10 годам колонии строгого режима за шпионаж. Сугаков собирал информацию, которая могла бы навредить безопасности России, и передавал ее иностранному куратору. Судебный процесс из-за секретных материалов проходил в закрытом режиме.