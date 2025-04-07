Украинскую шпионку будут судить в Херсонской области

В Херсонской области передали в суд дело против 53-летней украинки, которую обвиняют в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По данным следствия, с июня 2023-го по апрель 2024 года женщина передавала украинским спецслужбам информацию о российских подразделениях в регионе. Кроме того, она получала от кураторов взрывчатку и хранила ее в тайниках.
Против задержанной возбудили уголовное дело о шпионаже и незаконном хранении взрывчатых веществ. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил украинца Владислава Сугакова к 10 годам колонии строгого режима за шпионаж. Сугаков собирал информацию, которая могла бы навредить безопасности России, и передавал ее иностранному куратору. Судебный процесс из-за секретных материалов проходил в закрытом режиме.
Подмосковная Система-112 обработала свыше 300 тысяч звонков в полицию с января
Подмосковье заняло 1-е общекомандное место на первенстве ЦФО по боксу
Останки 82 солдат Красной Армии из Подмосковья перезахоронят в Калужской области
Российским военным поставили первые 30 грузовых дронов «Хозяйка»
Фестивали ко Дню космонавтики пройдут почти в 100 парках Подмосковья 12 апреля
Попавшего в вентиляцию хорька спасли в жилом доме в Чехове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте